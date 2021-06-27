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Василь Ломаченко знищив Накатані та повернувся в еліту боксу

15:59
Ломаченко знущається над суперником - фото 1
Ломаченко знущається над суперником / ESPNRingside

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2; 10 КО) здобув чергову перемогу у своїй професійній кар`єрі. У головній події боксерського вечора у Лас-Вегасі (США) українець переміг японця Масайоші Накатані (19-2; 13 КО).

Українець здолав суперника технічним нокаутом у 9 раунді - рефері зупинив бій.

Обидва боксери обрали для себе звичні манери бою – Накатані увесь поєдинок намагався тримати суперника на відстані витягнутої руки, а Ломаченко тупо не звертав на це уваги, рвав дистанцію та вибивав дух із японця.

Ломаченко без розвідки пішов в атаку, він піднирював під опонента, пробивав ударною лівою (збоку і на пряму) та змушував японця задкувати. Той у свою чергу намагався в’язати Василя, але перевага у габаритах зіграла проти нього на цей раз злий жарт – хай-тек постійно вислизав із обіймів японця.

Із середини бою було явно помітно, що єдиною ціллю, яку Нанатані ставив перед собою, було дожити до пізніх раундів (навіть не до завершення 12). Все йшло на хвилини.

У 8 раунді Ломаченко взяв паузу, здавалося ось він шанс для японця продихатися, відпочити та зібрати останні сили. Однак українець був іншої думки – 9 трьох хвилинка перетворилась на побиття. Рефері зупинив бій і правильно зробив – на Масайоші шкода було дивитися.

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Василий Ломаченко бокс Новини Спорт
ЮА-Футбол
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