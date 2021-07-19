Вандали-антиваксери розгромили кілька центрів вакцинації у Франції

Франція, наш час / Гетті іміджес

У Франції вандали розгромили та пограбували два центри вакцинації на тлі протестів проти запровадження урядом більш жорстких коронавірусних обмежень.

За заявою місцевої влади, у п'ятницю ввечері один об'єкт на південному сході Франції зазнав вандалізму і був затоплений. На день пізніше інша клініка на південному заході країни була частково зруйнована внаслідок, як стверджують ЗМІ, підпалу.

Інциденти сталися у вихідні дні, коли проходили демонстрації проти нових коронавірусних обмежень.

У суботу понад 100 тисяч осіб вийшли на вулиці по всій Франції, щоб засудити правила, розроблені для боротьби з кількістю інфекцій, що зростає. Зокрема, йдеться про обов'язкову вакцинацію медичних працівників і запровадження пропусків до більшості громадських місць.

Критики звинуватили уряд президента Емануеля Макрона у порушенні свобод людини. Проте сотні тисяч людей записалися на вакцинацію після того, як минулого тижня Макрон оприлюднив новий план боротьби з пандемією.

Напередодні Франція також посилила правила в'їзду для мандрівників після різкого збільшення кількості хворих COVID-19 в країні.

Станом на ранок 19 липня у Франції підтверджено 5 867 730 випадків коронавірусу, з них 111 472 смертельні.