Вандали-антиваксери розгромили кілька центрів вакцинації у Франції
У Франції вандали розгромили та пограбували два центри вакцинації на тлі протестів проти запровадження урядом більш жорстких коронавірусних обмежень.
За заявою місцевої влади, у п'ятницю ввечері один об'єкт на південному сході Франції зазнав вандалізму і був затоплений. На день пізніше інша клініка на південному заході країни була частково зруйнована внаслідок, як стверджують ЗМІ, підпалу.
Інциденти сталися у вихідні дні, коли проходили демонстрації проти нових коронавірусних обмежень.
У суботу понад 100 тисяч осіб вийшли на вулиці по всій Франції, щоб засудити правила, розроблені для боротьби з кількістю інфекцій, що зростає. Зокрема, йдеться про обов'язкову вакцинацію медичних працівників і запровадження пропусків до більшості громадських місць.
Критики звинуватили уряд президента Емануеля Макрона у порушенні свобод людини. Проте сотні тисяч людей записалися на вакцинацію після того, як минулого тижня Макрон оприлюднив новий план боротьби з пандемією.
Напередодні Франція також посилила правила в'їзду для мандрівників після різкого збільшення кількості хворих COVID-19 в країні.
Станом на ранок 19 липня у Франції підтверджено 5 867 730 випадків коронавірусу, з них 111 472 смертельні.