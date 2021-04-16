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Вакцина Pfizer нарешті в Україні

11:31
Нарешті! - фото 1
Нарешті! / 24 канал

В Україну 16 квітня доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech.

Партія у кількості 117 тис. доз була доставлена літаком в аеропорт “Київ”.

Вакцина Comirnati від Pfizer-BioNTech - це мРНК вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вона дозволена для екстреного використання ВООЗ, вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. За результатами клінічних досліджень ефективність її становить 95%.

Дочекалися:

В Україні вакцину Comirnati зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також за кілька днів до постачання вакцини Comirnati ЮНІСЕФ доставив в Україну біля 140 тис шприців для розведення вакцини з розчинником та ін'єкцій та понад 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

Згідно з планом вакцинації населення від коронавірусної хвороби, перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. передбачається для щеплення людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

Всього Україна в межах глобальної ініціативи COVAX має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. Також у березні COVAX поінформував Україну про можливість виділити нашій країні 947,7 тис. доз вакцини розробки Pfizer-BioNTech.

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Укрінформ
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