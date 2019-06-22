Вакарчук выдает халявные концерты за всенародную поддержку

Вакарчук собирает голоса

Народный депутат Верховной Рады шестого созыва Святослав Вакарчук декларирует новый подход в политике, но использует для этого старые трюки.

Сейчас Святослав Вакарчук находится в концертном туре по Украине, который называется #ТурЗмін. Это комбо из музыки и представления специально созданной под выборы 2019 партии "Голос".

Концерты - бесплатные, учитывая, что группа Вакарчука - "Океан Эльзы" имеет всеобщую популярность и любовь, халявные концерты вызывают небывалый ажиотаж и проходят при аншлагах.

Политическая агитация под видом концента "ОЭ" в Ровно

Однако между песнями Вакарчук занимается политической агитацией - рекламирует свою партию "Голос" и ее членов. И это уже "зашквар".

Таким образом, Вакарчук успешно копирует предвыборные технологии Зеленского, который перед выборам президента колесил по стране с концертами своего "Квартала". Также Вакарчук повторяет методики более древние - халявные концерты за Януковича и Кучму.

Законом такое не запрещено, однако Вакарчук декларировал, что не будет использовать старые грязные трюки, однако, как видим, занят именно этим. В лучших традициях двоемыслия.

Кстати, ранее Вакарчук заявлял, что в его партии не будет людей с прошлым - то есть людей из власти, в топ числе - народных депутатов. Однако на фото из концерта в Ровно видим вместо "новых лиц" - действующего депутата - перебежчицу из "Самопомощи" Викторию Войцицкую.

Участница концерта "ОЭ" - депутат Войцицкая

Отметим, что такая тактика приносит Вакарчуку и его "Голосу" голоса избирателей - по оценкам социологов, партия певца стремительно набирает популярность и уже обошла партии Порошенко и Тимошенко, а также политическую организацию Смешко-Гордона.