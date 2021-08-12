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В Європі встановлено новий температурний рекорд

09:34
Сицилія - найспекотніше місце Європи - фото 1
Сицилія - найспекотніше місце Європи / Піксабей

У середу, 11 серпня, було встановлено новий температурний рекорд Європи.

На італійському острові Сицилія максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C.

Це сталося під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження - так званого "теплового купола", що прийшов до Європи з Сахари.

Рекордний показник зафіксувала автоматична метеостанція в місті Сіракузи.

"Інформація була підтверджена офіційно місцевим агрометеорологічним центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano). Таким чином, це значення є новим рекордом не лише Італії, а також і всієї Європи за весь час інструментальних спостережень", - йдеться у повідомленні Харківського регіонального гідрометцентру в Facebook.

В Європі встановлено новий температурний рекорд - фото 208827

Попередній рекордний показник температури повітря становив 48 градусів вище нуля. Його зафіксували в Афінах 10 липня 1977 року.

Рекордної позначки температура досягла о 13:14:15 за місцевим часом.

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температура Италия Новини Мир
УНІАН
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