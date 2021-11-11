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В Україні зробили понад 20 мільйонів щеплень від COVID-19

09:44
Україна чекає, коли вакцинуються всі - фото 1
Україна чекає, коли вакцинуються всі / МОЗ

В Україні зроблено понад 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу, зокрема 277 тисяч громадян вакциновано минулої доби.

"За добу 10 листопада... 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані - 129 753 людини", - йдеться у повідомленні МОЗ.

У МОЗ зазначають, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 844 730 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини 8 284 545 осіб (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

Водночас у міністерстві наголошують, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 3 155 519 осіб, з них одужали 2 572 738 осіб, померло 74 857 людей.

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