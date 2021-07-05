В Україні зареєстрували нову вакцину від COVID-19

Вакцина Janssen - вже в Україні / New York National Guard/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson & Johnson) від COVID-19 для екстреного медичного застосування.

“Janssen - це векторна вакцина розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн”, - ідеться в повідомленні МОЗ України

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Раніше в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку і забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.