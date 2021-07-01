В Україні відкрився ринок сільськогосподарської землі

Земля стала товаром

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення. Щоб це стало можливим в ніч з 30 на 31 березня 2020 року депутати прийняли законопроект 2178-10, який вводить ринок земель.

Закон скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, який діяв, з перервами, з 1917 року.

Таким чином, крім держави і територіальних громад володіти землею зможуть громадяни України. Вони зможуть придбати не більше 100 гектарів "в одні руки".

Це не означає, що через пов'язаних осіб не можна буде купити більше. Тобто через родичів і партнерів можна купити більше 100 га. Також треба буде пояснити походження коштів.

З 2024 року доступ до ринку с/г землі отримають юридичні особи, а максимальний обсяг володінь зросте до 10 тис га.

Іноземці зможуть купувати українські землі тільки після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Коли він відбудеться - невідомо.

Незалежно від результатів референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від кордону України.

Земля сільгосппризначення займає більше 70% території країни.

За даними Госгеокадастра, площа зареєстрованих земельних ділянок дорівнює 32,3 млн га, з яких 19,9 млн га оформлені в оренду.

Виставити ділянки на продаж можуть 6,9 млн приватних власників, яким належить 27,6 млн га сільгоспземлі. Середній розмір ділянки - 4,5 га.

Госгеокадастр підрахував, що нормативна грошова оцінка 1 га ріллі складе від 21 тис грн до 34 тис грн в залежності від регіону.

За прогнозами Мінагрополітики, середня вартість гектара землі відразу після відкриття ринку складе близько 50 тис грн. Мінекономіки очікує, що далі земля щорічно буде дорожчати на 10-15%.

Під забороною купівлі-продажу залишаються державні і комунальні сільськогосподарські землі.

Ринок землі сільгосппризначення відкривається з 1 липня. Відповідно, сторонам угоди по купівлі земельної ділянки необхідно буде оплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки.