Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

В Україні відкрився перший офіційний магазин IKEA

10:19
Дочекалися - фото 1
Дочекалися

У понеділок, 1 лютого, відкрився перший в Україні офлайн-магазин шведської компанії IKEA, найбільшого у світі рітейлера меблів і товарів для дому.

"1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському city store, що відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA", - йдеться у пресрелізі компанії.

На першому етапі у магазині в наявності буде близько 2000 товарів. Магазин відкриється без традиційного відділу харчування, який наявний у магазинах компанії в інших країнах.

Повідомляється також, що під час епідемії коронавірусу магазин працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних заходів, як-от соціальна дистанція, обов’язкове носіння масок, перевірка температури та регулярна дезінфекція приміщення.

"Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно", - наголосили в IKEA.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
IKEA Киев Новини Украина
Другое на тему
М'янма палає - фото 1
У М'янмі відбувся державний переворот
09:19
Напад на Юрія Крученика сколихнув 2 країни - фото 1
Нападників на українського хлопця в Парижі заарештували - на них чекає суд
Вчера, 17:36
Нічого святого - фото 1
На місці штабу Революції Гідності та загибелі людей відкривають підпільне казіно
29 января, 14:58
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
21 января, 12:45
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню: Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
16 января, 11:05