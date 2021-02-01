В Україні відкрився перший офіційний магазин IKEA

Дочекалися

У понеділок, 1 лютого, відкрився перший в Україні офлайн-магазин шведської компанії IKEA, найбільшого у світі рітейлера меблів і товарів для дому.

"1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському city store, що відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA", - йдеться у пресрелізі компанії.

На першому етапі у магазині в наявності буде близько 2000 товарів. Магазин відкриється без традиційного відділу харчування, який наявний у магазинах компанії в інших країнах.

Повідомляється також, що під час епідемії коронавірусу магазин працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних заходів, як-от соціальна дистанція, обов’язкове носіння масок, перевірка температури та регулярна дезінфекція приміщення.

"Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно", - наголосили в IKEA.