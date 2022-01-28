Казахстан Війна на Донбасі Досьє

В Україні створені майже 150 батальйонів територіальної оборони

13:04
Україна дасть відсіч окупантам - фото 1
Україна дасть відсіч окупантам / МО

У рамках розгортання сил територіальної оборони усі необхідні підрозділи - від командування до близько 150 батальйонів на рівні районів - створено, триває їх комплектування та вишкіл.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів на рівні районів - уже створено. Відбувається їх комплектування особовим складом за штатом мирного часу й облаштовуютьмя місця дислокації", - сказав він.

Міністр пояснив, що першим етапом розгортання ТРО є створення командно-управлінського ядра, яке складає 10 тисяч професійних військовослужбовців.

Резніков поінформував, що у прикордонних регіонах підрозділи ТРО уже укомплектовані штатом мирного часу на 70%, до кінця лютого підрозділи в усіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше.

Другим етапом він назвав формування штату особливого періоду, який сумарно складатиме близько 130 тисяч осіб.

"Це - цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТРО. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю і проводитиме навчання та злагодження", - пояснив урядовець.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война Россия ВСУ партизаны Новини Украина
Другое на тему
Микола Балан - фото 1
Масшутінг у Дніпрі: Керівник Нацгвардії подав у відставку
Вчера, 18:06
НАТО офіційно відкинув ідіотський ультиматум росіян - фото 1
НАТО офіційно відкинув ідіотський ультиматум росіян
26 января, 21:20
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова - фото 1
Чехія готова надіслати війська для захисту України від російської навали
25 января, 14:23
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45