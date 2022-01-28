В Україні створені майже 150 батальйонів територіальної оборони

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У рамках розгортання сил територіальної оборони усі необхідні підрозділи - від командування до близько 150 батальйонів на рівні районів - створено, триває їх комплектування та вишкіл.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів на рівні районів - уже створено. Відбувається їх комплектування особовим складом за штатом мирного часу й облаштовуютьмя місця дислокації", - сказав він.

Міністр пояснив, що першим етапом розгортання ТРО є створення командно-управлінського ядра, яке складає 10 тисяч професійних військовослужбовців.

Резніков поінформував, що у прикордонних регіонах підрозділи ТРО уже укомплектовані штатом мирного часу на 70%, до кінця лютого підрозділи в усіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше.

Другим етапом він назвав формування штату особливого періоду, який сумарно складатиме близько 130 тисяч осіб.

"Це - цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТРО. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю і проводитиме навчання та злагодження", - пояснив урядовець.