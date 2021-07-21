В Україні стартував п'ятий етап вакцинації

Вакцинація - для всіх / Громадське радіо

Міністерство охорони здоров’я оголосило про початок чергового етапу вакцинації населення від COVID-19.

Під час п'ятого етапу кампанії вакцинації проти COVID-19 щеплення можуть отримати усі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи зі статусом біженця.

Хто може вакцинуватись в Україні?

Усі охочі українці старші 18 років,

іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні,

особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

На вакцинацію можна записатися до зручного для вас пункту щеплення чи центру масової вакцинації.

Контакти та адреси центрів можна знайти тут та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, рекомендують звертатися до Департаментів охорони здоров’я ОДА/КМДА за контактами.

Працівники охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військові чи працівники державних органів влади можуть звертатися до роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором для вакцинації за місцем роботи.

Колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Ті, хто не може пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 або за допомогою сімейного лікаря.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Перелік пунктів . Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру 0 800 60 20 19.

Запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.