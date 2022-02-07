В Україні скорочено термін самоізоляції для COVID-хворих

Чиновники зменшують строки самоізоляції / МОЗ

Відтепер повторне тестування можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів хвороби або отримання позитивного результату ПЛР, а не 10 днів, які раніше.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, внесено зміни до наказу МОЗ №722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

"Змінами було скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту", - зазначили у МОЗ.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.

"Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування", - наголошують у МОЗ.

В повідомленні сказано, що також змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19. При цьому нагадується, що раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

Цікаво, що 4 лютого заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що самоізоляція людини, у якої підтвердили COVID-19, має тривати щонайменше 10 днів.

Якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати.

Разом з тим, якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми: якщо від 10 дня протягом трьох днів відсутні симптоми.

Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест, і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати. Але варто пам’ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту.

Кузін також наголосив, що після завершення терміну самоізоляції додатково робити тест на COVID-19 не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.