В Україні починається весна

Майже весна

У понеділок, 22 лютого, в Україні збережеться мінлива хмарність, переважно без опадів. Температура подекуди підніметьси до +10 градусів.

22 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади. На Правобережжі подекуди тумані. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на Прикарпатті до 8° морозу; вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

У Києві та Київській області 22 лютого без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла. У вівторок, 23 лютого, в Україні, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг. Температура у східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних, Одеській та Миколаївській областях 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті до 13°.

Наступного дня, 24 лютого, синоптики очікують невеликі опади у центральних, вночі у північних, вдень в Чернігівській, Сумській, Одеській та Миколаївській областях; на решті території без істотних опадів. Температура у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі 11-16° морозу, на крайньому сході до 21°, вдень 6-11° морозу; у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-10° тепла (на Закарпатті та місцями Прикарпатті 11-15°); на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Одещині до 6° тепла.

У столичному регіоні 23-24 лютого без істотних опадів, лише вночі 24 лютого можливий невеликий сніг. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 23 лютого 1-6° морозу, 24 лютого 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла. Упродовж 25-26 лютого в Україні буде без істотних опадів, лише вночі 25 лютого у північно-східних областях очікується невеликий сніг. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у південно-західних областях 8-13° тепла; у східній частині 25 лютого вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, 26 лютого вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 25-26 лютого без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.