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В Україні починається нова хвиля Ковіду

09:46
В очікуванні нової хвилі - фото 1
В очікуванні нової хвилі / МОЗ

Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

"Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності.Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів", - вважають фахівці Національної академії наук.

"Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року".

За оцінкою науковців, Україна слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз науковцям важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.

Згідно з даними про заразність штаму "омікрон" та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії.

"В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", – ідеться в повідомленні НАН.

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Українська правда
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