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В Україні почали щеплення китайською вакциною від COVID-19

12:10
Китайська вакцина почала потрапляти в тіла українців - фото 1
Китайська вакцина почала потрапляти в тіла українців / Гетті іміджес

13 квітня в Україні розпочинається щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

"Міністерство охорони здоров'я закінчило всі процеси перевірки, лабораторний контроль вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, і відсьогодні розпочинається процес щеплення цією вакциною", - сказав глава МОЗ Максим Степанов у ході брифінгу.

Він нагадав, що перша партія вакцини налічує 215 тис. доз, поставку решти законтрактованих доз МОЗ очікує найближчим часом. "Ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року", - додав Степанов. Він також наголосив на безпечності вакцини CoronaVac.

В Україні за минулу добу, 12 квітня, щеплення проти коронавірусу отримали 10 135 осіб. Всього від початку вакцинальної кампанії була щеплена 388 401 людина, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 5 осіб.

Україна почала щеплювати населення від коронавірусу 24 лютого. 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 Covishield, розробленої Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня. Її ефективність, за даними бразильських дослідників, приблизно 50,4%

Минулого тижня директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Щоправда, перед тим, як це визнати, Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцин за межі країни.

Згодом чиновник відмовився від своїх слів.

Ситуація з вакцинами в Україні:

10 млн доз Novavax (приїдуть в липні)
• 2 млн CoviShield (500 тисяч доз вже використали, але 2 порції вакцини наразі нема)
• 2 млн доз Sinovac (215 тисяч доз вже в Україні)
• 10 млн доз Pfizer (приїдуть упродовж року)
• Бонус: 8 млн доз вакцини за програмою COVAX

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Китай вакцина Пандемия коронавируса Новини Украина
Укрінформ
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