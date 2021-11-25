В Україні нарешті з'явиться власна національна авіакомпанія

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Під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм" президент розповів, що Україна підписала меморандум про співпрацю з компанією Airbus. Програма почне діяти вже з 25 листопада.

Урочисто було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Airbus щодо національного авіаперевізника, повідомляє ОП.

Документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос під час форуму «Велике будівництво: авіація та туризм» у присутності Президента.

Зеленський заявив, що Україна інвестує мільярди гривень в модернізацію регіональних аеропортів.

Зі слів президента, Національні авіалінії створять потужну конкуренцію приватним авіакомпаніям