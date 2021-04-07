В Україні найвища смертність від коронавірусу в Європі

Ситуація загрозлива / Анадолу

Україна стала лідером у Європі за кількістю смертей через коронавірус за добу. Такі дані станом на 6 квітня дає Рада нацбезпеки України.

Кількість таких смертей в Україні 6 квітня 2021 року сягнула 430 випадків.

Найближчий показник летальних випадків у Франції (тут померли 426 людей), в Італії (421) та в Росії (382).

За кількістю смертей у світі лідирує Бразилія (1300) та США (понад тисячу).

За кількістю смертей на тисячу людей Україна поступається лише Бразилії, де від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей. Водночас населення Бразилії вшестеро перевищує українське.

А за даними Центру громадського здоров'я, станом на 7 квітня в Україні померла вже 481 людина. Це максимальний показник від початку пандемії.

В Україні стабільно дуже висока кількість нових випадків інфікування.

7 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби, напередодні ця цифра сягала понад 13 тисяч.

Для порівняння, станом на 6 квітня, у Франції, Польщі і Росії кількість нових хворих була 8 тисяч, в Італії 7,7 тисячі, в Іспанії та Німеччині зафіксували 6,5 тисяч випадків. у Туреччині кількість нових випадків інфікування станом 6 квітня сягнула 50 тисяч.