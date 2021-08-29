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В Україні - День пам’яті захисників

Вчера, 14:22
Вічна пам'ять героям - фото 1
Вічна пам'ять героям / УНІАН

29 серпня в Україні в День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни відбуваються жалобні заходи.

У Києві біля Михайлівського Золотоверхого собору кількасот людей, серед яких ветерани бойових дій та родичі бійців, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих в Іловайській трагедії від рук російських окупантів.

Панахиду за загиблими відслужив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих біля будівлі Міністерства оборони в Києві.

Зеленський посмертно відзначив званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» бійця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослава Горбенка та солдата Віктора Гурняка. Нагороди отримали батьки загиблих бійців.

Жалобні заходи упродовж вихідних відбуваються і в інших українських містах.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента Володимира Зеленського № 621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

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Иловайская трагедия Війна на Донбасі Новини Украина
Радіо Свобода
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