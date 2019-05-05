В украинском селе случайно нашелся долларовой миллионер

14:00 05 мая,

Винницкая область - родина новых подпольных миллионеров

Если вы думаете, что истории про "подпольного миллионера Корейко" - выдумка литераторов, то ошибаетесь. Жизнь преподносит сюжеты куда интереснее.

Как пишет УНН со ссылкой на свои источники в Нацполиции, на днях в Винницкой области было зафиксировано рядовое преступление с далеко не рядовым итогом.

Неизвестные обнесли дом местного руководителя сельскохозяйственного общества. Казалось бы, такое в наше время, к сожалению, сплошь и рядом, но нет. Всех поразила сумма украденного.

Преступник(и), проникший через окно частного дома, похитил 1 100 000 долларов (для понимания, давайте, словами - один миллион сто тысяч долларов США). Но и этого ему показалось мало - и он забрал еще и драгоценности.

Стоит отметить, что пресс-служба Нацполиции в Винницкой области о столь масштабном преступлении не сообщает. Собственно, УНН остается единственным источником информации о столь резонансном престпулени, что наводит на определенные мысли. На сайте УНН короткую заметку прочитали более 60 тысяч раз и она разошлась по всем СМИ.

Каким образом обилеченный руководитель сельхозобщества нажил такую космическую сумму, а также - какой идиот хранит такие деньги дома - эти вопросы остаются открытыми.

Также не совсем ясно, что будет делать с украденными средствами сам преступник, ведь столь огромный джек-пот точно станет для него серьезным испытанием. Будем надеяться, что он с ним не справится.

Отметим, что совсем недавно похожий случай произошел под Киевом, где в своем частном доме был ограблен народный депутат Пинзенык. Его под дулом пистолета заставили открыть сейф и выдать злодеям 40 тыся долларов. Однако это просто смешная сумма по сравнению с той, которой можно завладеть обчистив дом фермера.