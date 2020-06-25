В России прямо во время парада победобесия сгорел новейший БТР (ВИДЕО)

"Бумеранг" горит

В среду, 24 июня, российские террористы снова захлебывались победобесием и провели перенесенный на месяц с лишним парад, посвященный мнимому триумфу Совка в несуществующей великой отечественной.

В ходе пафосных покатушек самой лучшей военной техники, которую только нашли в России, по Красной площади прогнали новейшие разработки оборонки страны-агрессора.

Помимо "не имеющих аналогов" БМП "Деривация-ПВО", БМП "Курганец", танка Т-14 и другой техники, на которую русские потратили миллиарды, зрителям показали бронетранспортер "Бумеранг". Но с ним что-то пошло не так.

БТР, который называли главной фишкой парада победы, просто загорелся. На глазах тысяч ватоголовых фанатов Красной армии, на подъезде к непосредственному эпицентру победобесия, из бэтэра повалил дым.

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг" pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львовский метрополитен (@natohawks) June 24, 2020

В итоге поломавшаяся машина, которая еще неделю назад только лишь проходила испытания, и якобы "успешно справилась с тестами", кое-как дотянула до дряхлого и выбравшегося из бункера старика-диктатора.

В общем, нет у русских никаких "Бумерангов", а существует лишь ширма для мнимой гордости ватоголовых и пьяных Иванов, навязанная российским телевидением.