В России прямо во время парада победобесия сгорел новейший БТР (ВИДЕО)
В среду, 24 июня, российские террористы снова захлебывались победобесием и провели перенесенный на месяц с лишним парад, посвященный мнимому триумфу Совка в несуществующей великой отечественной.
В ходе пафосных покатушек самой лучшей военной техники, которую только нашли в России, по Красной площади прогнали новейшие разработки оборонки страны-агрессора.
Помимо "не имеющих аналогов" БМП "Деривация-ПВО", БМП "Курганец", танка Т-14 и другой техники, на которую русские потратили миллиарды, зрителям показали бронетранспортер "Бумеранг". Но с ним что-то пошло не так.
БТР, который называли главной фишкой парада победы, просто загорелся. На глазах тысяч ватоголовых фанатов Красной армии, на подъезде к непосредственному эпицентру победобесия, из бэтэра повалил дым.
В итоге поломавшаяся машина, которая еще неделю назад только лишь проходила испытания, и якобы "успешно справилась с тестами", кое-как дотянула до дряхлого и выбравшегося из бункера старика-диктатора.
В общем, нет у русских никаких "Бумерангов", а существует лишь ширма для мнимой гордости ватоголовых и пьяных Иванов, навязанная российским телевидением.