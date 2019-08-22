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В Полтаве сгорел огромный склад "Новой почты" (ФОТО+ВИДЕО)

14:00
Сгоревший склад "Новой почты" якобы не использовался для хранения посылок - фото 1
Сгоревший склад "Новой почты" якобы не использовался для хранения посылок

Возгорание на территории, где крупнейшая компания по доставке посылок и документации хранит тонны грузов, произошло в среду, 21 августа, около 19:50. Огонь мгновенно распространился на площадь в 1500 квадратных метров, а справиться с ним не могли до утра.

Как утверждают в ГСЧС Полтавской области, сообщение о пожаре на складе "Новой почты" поступило к ним в 19:53, а отделения спасателей добрались до места ЧП почти мгновенно.

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Тем не менее, спасти помещение от полного уничтожения не удалось: локализовать огонь получилось только в 2:00 ночи, а ликвидировать и вовсе в 09:04.

В Полтаве сгорел огромный склад 'Новой почты' (ФОТО+ВИДЕО) - фото 186384

- В тушении пожара принимали участие 81 человек личного состава и 20 единиц техники,- отметили в главном управлении службы по чрезвычайным ситуациям.

Эпичному уничтожению склада с неизвестным содержимым обязаны тем, что в гидранте не было нормального давления для эффективного тушения огня. Пожарным пришлось организовывать подвоз воды аж до момента нахождения рабочего гидранта. Для борьбы с пламенем пришлось обесточить целый район областного центра.

В Полтаве сгорел огромный склад 'Новой почты' (ФОТО+ВИДЕО) - фото 186385

Что именно стало причиной пожара, неизвестно, но в "Новой почте" уже заявили, что все посылки были сохранены, поскольку помещение используется "для внутренних нужд компании".

В Полтаве сгорел огромный склад 'Новой почты' (ФОТО+ВИДЕО) - фото 186386

К слову, мы ни на что не намекаем, но большинство фотографий с места ЧП сделаны на смартфон Meizu - очень популярный аппарат, который часто заказывают в Китае и перевозят "Новой почтой".

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Новая почта Полтава пожар ГСЧС спасатели Новости
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