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В окупації: померла мати Ахтема Сеітаблаєва

11:18
Ахтем Сеітаблаєв з мамою - фото 1
Ахтем Сеітаблаєв з мамою

В окупованому Росією Криму померла мати відомого українського режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва - Субіє ханум Налбандова. Їй було 83 роки.

Мати режисера була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської передачі.

Режисер вже відреагував на новину про втрату матері. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook зворушливе фото.

"Мамо… Не маю сили сказати "прощавай"… До зустрічі… Люблю, люблю, люблю", – написав Сеітаблаєв.

В окупації: померла мати Ахтема Сеітаблаєва - фото 208679

Після окупації Криму Ахтем бачився з мамою нечасто. Він неодноразово пропонував батькам покинути окупований півострів, на що вони відповідали "хай виїжджають вони (окупанти - ред.)".

Субіє ханум Налбандова народилася в 1938 році в Криму. Її сім'я була депортована з Криму 18 травня 1944 року. У 1990 році сім'я Субіє повернулася до Криму, де вона викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році вона почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - "Мерабаньіз, балалар". Для передачі їй доводилося все робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру.

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Ахтем Сеитаблаев крымские татары смерть Оккупация Крыма Новини Украина
УНІАН
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