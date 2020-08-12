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В Одесской области могут ввести карантин из-за сибирской язвы

Вчера, 21:40
В Одесской области зафиксировали заражение сибирской язвой - фото 1
В Одесской области зафиксировали заражение сибирской язвой

Случай инфицирования особо опасной инфекцией, вызываемой бактерией Bacillus anthracis, зарегистрировали в селе Фараоновка Саратского района Одесской области. На установление диагноза у медиков и лаборантов ушло целых четверо суток.

Как заявили вечером в среду, 12 августа, в Центре общественного здоровья, больной занимался обработкой мяса и заразился от туши.

Сибирская язва в Украине: симптомы, возбудитель и лечение

С симптомами инфекционного заболевания пациент обратился к семейному врачу после нескольких дней болезни, 7 числа.

- 11 августа в лаборатории выделили ДНК сибирской язвы методом ПЦР, что подтвердило диагноз. Специалисты областного лабораторного центра и госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. За контактными лицами наблюдают специалисты, - отметили чиновники.

Примечательно, что в последний раз сибирскую язву в Украине фиксировали также в Одесской области в октябре 2018. Тогда во время забоя скота кожную форму инфецкии подцепили пять человек. Тогда в помещениях, где жила скотина, был введен карантин. По данным исследований, возбудители язвы зафиксировали в мясе животных и грунте на местах для их забивания.

Сибирская язва не передается от зараженных людей другим, зато считатся особо опасной инфекцией, поскольку даже ее простейшая форма в случае отсутствия лечения смертельна в 20% случаев. Что же касается более тяжелых случаев заражения, то летальность иногда вырастает до 65%.

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