В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО

В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки бегут на волю

В понедельник, 27 мая, в Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки оказывают сопротивление спецзназу.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, заключенным пришлось не по вкусу питание. Начался пожар.

Спустя некоторое время поступила информация о задержании 15 сбежавших зеков. Позже оказалось, что Нацгвардия повязала т.н. "группу поддержки".

По факту правонарушений открыто уголовное дело ( ст. 392 УК Украины "Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний").

Пока что силовикам отвоевать колонию не удалось. Внутри работает спецназ. Зеки обороняются и строят баррикады. С заключенными ведутся переговоры.

По предворительным данным, пострадали 4 человека, сгорели пожарный автомобиль и гараж.

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