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В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО

13:07
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки бегут на волю - фото 1
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки бегут на волю

В понедельник, 27 мая, в Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки оказывают сопротивление спецзназу.

Бунт "торнадовцев" помогали устроить сотрудники Лукьяновского СИЗО

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, заключенным пришлось не по вкусу питание. Начался пожар.

В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО - фото 181670

Спустя некоторое время поступила информация о задержании 15 сбежавших зеков. Позже оказалось, что Нацгвардия повязала т.н. "группу поддержки".

В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО - фото 181669

По факту правонарушений открыто уголовное дело ( ст. 392 УК Украины "Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний").

Пока что силовикам отвоевать колонию не удалось. Внутри работает спецназ. Зеки обороняются и строят баррикады. С заключенными ведутся переговоры.

По предворительным данным, пострадали 4 человека, сгорели пожарный автомобиль и гараж.

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Одесса колония заключенные Новости Украина
Думская
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