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В Одесі вбили авторитетного більярдиста

12:21
Кримінального авторитета вбили у більярдній - фото 1
Кримінального авторитета вбили у більярдній / Національна поліція

Жертвою нічної стрілянини в більярдному клубі в Одесі став відвідувач, якого вважають авторитетним учасником етнічного злочинного співтовариства.

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело в правоохоронних органах.

«Під час стрілянини в більярдному клубі «Арена» на вул. Генуезькій зазнав смертельного поранення в голову злочинний «авторитет» А., що входив до оточення так званого злодія в законі С., котрий загинув торік у Туреччині. Затриманий стрілець, у якого вилучили пістолет, – теж азербайджанець», – зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, є певні підстави вважати, що це один із епізодів перерозподілу сфер впливу в злочинній спільноті Одесі, подробиці з’ясує слідство.

У відділі комунікацій ГУ НП в області на телефонні дзвінки сьогодні не відповідали.

Злочин стався 28 грудня, повідомляє пресслужба Нацполу. Внаслідок стрілянини в більярдному клубі напередодні пізно ввечері загинув один із відвідувачів, ще один дістав поранення в руку, йому надають медичну допомогу. На місце виїжджали слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Азербайджан криминал убийство Одесса "вор в законе" Национальная полиция Новини Украина
Укрінформ
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