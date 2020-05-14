Владимир Зеленский Игорь Коломойский Карантин в Украине война на Донбассе

В масках и без багажа: Еврокомиссия предложила новые правила авиаперевозок

11:20
В Евросоюзе готовятся к новым правилам авиаперевозок пассажиров - фото 1
В Евросоюзе готовятся к новым правилам авиаперевозок пассажиров

В среду, 13 мая, европейские чиновники подали странам-членам ЕС целый пакет рекомендаций, которые должны помочь снять ограничения на на поездки и перелеты и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу локдауна.

В документе указано, всех туристов во время полета на самолетах, а также при передвижении по улицам стран ЕС могут обязать носить маски.

Хроники коронавируса: инфекция неминуемо наступает

Кроме того, путешествующим могут запретить перевозить с собой большие чемдоаны, поскольку именно из-за нах на выдаче багажа происходит массовое скопление людей.

Чиновники считают, что авиакомпании и аэропорты могут реорганизовать свою работу с учетом новых реалий: перевести регистрацию на рейс в онлайн режим, упростить оформление и выдачу багажа. В общем, максимально уменьшать количество контактов среди пассажиров.

Параллельно с этим туристам могут запретить ходить по салону самолета без крайней на то необходимости. Это нужно для того, чтобы пассажиры меньше контактировали с бортпроводниками и между собой.

В Еврокомиссии подчеркивают, что предложения не являются обязательными, но "могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты". Фактически же это значит, что в случае принятия рекомендаций все авиаперевозчики просто не смогут работатьв Евросоюзе, если не станут их придерживаться.

Так что после открытия границ, если украинцам разрешат выезжать в другие страны, все планирующие поездки в Европу должны готовиться к путешествиям без багажа и закупаться масками.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Карантин в Украине карантин Евросоюз Европейская комиссия Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Аграрный фонд вернули представителя старой команды, которая его и разграбила - фото 1
Аграрный фонд отдали соратнику разграбившего и сбежавшего Андрея Радченко
13:20
В Украине начинаются проблемы с питьевой водой - фото 1
В СНБО прогнозируют дефицит воды и хотят качать ее из артезианских скважин
10:00
На Банковой заговорили о втором сроке Зеленского - фото 1
За пять лет ничего не изменится: в Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35