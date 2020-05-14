В масках и без багажа: Еврокомиссия предложила новые правила авиаперевозок

В Евросоюзе готовятся к новым правилам авиаперевозок пассажиров

В среду, 13 мая, европейские чиновники подали странам-членам ЕС целый пакет рекомендаций, которые должны помочь снять ограничения на на поездки и перелеты и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу локдауна.

В документе указано, всех туристов во время полета на самолетах, а также при передвижении по улицам стран ЕС могут обязать носить маски.

Кроме того, путешествующим могут запретить перевозить с собой большие чемдоаны, поскольку именно из-за нах на выдаче багажа происходит массовое скопление людей.

Чиновники считают, что авиакомпании и аэропорты могут реорганизовать свою работу с учетом новых реалий: перевести регистрацию на рейс в онлайн режим, упростить оформление и выдачу багажа. В общем, максимально уменьшать количество контактов среди пассажиров.

Параллельно с этим туристам могут запретить ходить по салону самолета без крайней на то необходимости. Это нужно для того, чтобы пассажиры меньше контактировали с бортпроводниками и между собой.

В Еврокомиссии подчеркивают, что предложения не являются обязательными, но "могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты". Фактически же это значит, что в случае принятия рекомендаций все авиаперевозчики просто не смогут работатьв Евросоюзе, если не станут их придерживаться.

Так что после открытия границ, если украинцам разрешат выезжать в другие страны, все планирующие поездки в Европу должны готовиться к путешествиям без багажа и закупаться масками.