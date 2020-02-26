В "ЛНР" посадили на 12 лет сотрудника университета

Боевики пополнили обменный фонд сотрудником университета

Пока у Зеленского раздумывают о том, как бы эффективнее примириться с русскими, оккупанты продолжают пополнять обменный фонд и бросать за решетку патриотов Украины или просто первых попавшихся им жителей "ДНР" и "ЛНР".

В минувшую пятницу, 21 февраля, фейковый "Верховный суд" недореспублики "ЛНР" обявил обвинительный "вердикт" сотруднику захваченного русскими Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антона Григоров, о чем боевики отчитались лишь сегодня.

Как утверждают оккупанты, мужчина был "завербован СБУ" и "совершил государственную измену", за что ему впаяли 12 лет тюрьмы.

Называющие себя "следователями" каратели рассказали историю о том, как "украинские спецслужбы под угрозой расправы над родственниками заставили Григорова собирать секретную информацию". С таким обвинением и в "ЛНР", и в "ДНР" никаих доказательств обычно никто не требует - похищенных силовиками просто пытают и отправляют за решетку на длительный срок после выбивания признания.

В лучшем случае, Григорьева теперь смогут обменять в ходе следующего этапа размена преступников на содержащихся в неволе украинцев. Впрочем, если преподавателя освободят, его судьба может быть завидной, ведь, к примеру, бывший террорист из Макеевки выступал перед "слугами народа" под видом "героического разведчика".

Сам же "осужденный" был весьма активным сторонником "русского мира" и в 2014-м году топил за создание "республики". После выезда на подконтрольную Украине территорию Луганского университета Григорьев стал "заведующим социальной службы" университета в захваченном Луганске. И даже призывал студентов кататься в Крым на заработки. Разумеется, в "российский" Крым.