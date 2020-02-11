В киевском ТРЦ цыгане "угнали" элитный айфон у певицы Камалии

У Камалии украли iPhone 11 pro max

Вечером в понедельник, 10 февраля, известная артистка Камалия стала жертвой воров прямо в торговом центре Ocean Plaza.

О случившемся с ней ЧП певица написала на своей странице в Instagram, отметив, что iPhone последней и самой дорогой версии вытащили таким образом, что заметить вора она и не смогла.

По словам Камалии, без 11 Pro Max ее оставила некая представительница ромской национальности, которую Камалия оскорбительно назвала "цыганкой". Вытащила же телефон злоумышленница из кармана артистки.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, - отметила Камалия, которая отстала от тренда лет на пять. - Но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)".

При этом певица отметила, что сомневается в силах копов найти дорогой смартфон, но призвала всех проявлять бдительность.