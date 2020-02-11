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В киевском ТРЦ цыгане "угнали" элитный айфон у певицы Камалии

18:20
У Камалии украли iPhone 11 pro max - фото 1
У Камалии украли iPhone 11 pro max

Вечером в понедельник, 10 февраля, известная артистка Камалия стала жертвой воров прямо в торговом центре Ocean Plaza.

О случившемся с ней ЧП певица написала на своей странице в Instagram, отметив, что iPhone последней и самой дорогой версии вытащили таким образом, что заметить вора она и не смогла.

Королева украинского китча Камалия придумала себе очередную трагедию

По словам Камалии, без 11 Pro Max ее оставила некая представительница ромской национальности, которую Камалия оскорбительно назвала "цыганкой". Вытащила же телефон злоумышленница из кармана артистки.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, - отметила Камалия, которая отстала от тренда лет на пять. - Но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)".

При этом певица отметила, что сомневается в силах копов найти дорогой смартфон, но призвала всех проявлять бдительность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана(я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в @bi.ua в @ocean.plaza . Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

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Ocean Plaza уголовное дело полиция Камалия кража Новости
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