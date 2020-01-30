В Киеве задержали расклейщиков пророссийских билбордов (ФОТО)

Мужчин, которые расклеивали пропагандистские билборды, задержали

После того, как почти в каждом районе столицы появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер", вся патриотически настроенная общественность потребовала от ментов мгновенной реакции на диверсию и наступление "русского мира".

Стоит отдать должное полицейским и коммунальщикам, отреагировали на инцидент они весьма быстро.

Киев быстро очистили от непотребной рекламы, а копы приступили к поиску тех, кто ее разместил. После изучения записей с камер наблюдений следователи вышли на след троих слабоумных, которые согласились за вознаграждение разместить билборды.

Все они были задержаны. Им грозит всего лишь небольшой штраф - до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Впрочем, скорее всего, обвиняемых приговорят к исправительным работам. Максимальное наказание за совершенное преступление, описанное в статье 356 УК Украины - "Самоуправство", подразумевает до трех лет ареста.

Злоумышленники уже находятся в отделении полиции и дают показания правоохранителям. В то же время неизвестно, кто был заказчиком распространения пропагандистской продукции, а также где были напечатаны тиражи непотребной рекламы.

Работал ли с подозреваемыми еще кто-либо, неизвестно. Это сейчас также выясняют стражи порядка.