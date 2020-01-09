В Киеве полиция задержала очередного вора в законе из России

Камо Московский ожидает депортации

На днях, копы провели серьезную операцию по упаковке прибывшего в Украину авторитета "Камо Московского", который решил возглавить криминалитет в нашей стране.

Как утверждают, правоохранители, раскрыли уроженца Грузии оперативники Департамента стратегических расследований.

По данным стражей порядка, коронованный в Тбилиси в 1983-м году вор в законе был многократно судим за совершение тяжких преступлений. В общей сложности авторитет провел в местах не столь отдаленных более 30 лет, а освободили его из российской тюрьмы в октябре прошлого года.

Оказавшись на воле, "Камо Московский" почти сразу же начал искать пути попадания в Украину, и нелегально пробрался в нашу страну.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители установили его местонахождение и в воскресенье, 5 декабря задержали", - отметили в полиции.

По решению суда и по требованию Государственной миграционной службы, злоумышленника посадили в пункт пребывания иностранцев и апатридов на полгода.

Сейчас силовики решают вопрос о выдворении криминального авторитета за пределы нашей страны с пятилетним запретом на въезд. Правда, что помешает ему снова перейти границу незаконно, неизвестно. Особенно с учетом того, что некоторые воры в законе выдворялись украинскими полицейскими по три раза за последние пару лет.