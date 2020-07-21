В Киеве неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" (ФОТО)

В Киеве злоумышленники украли деньги из банкомата "Привата"

В ночь на вторник, 21 июля, в Подольском районе Киева трое злоумышленников подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, которые в нем находились.

Преступление случилось около 1:30 ночи, когда в полицию с заявлением о взрыве банкомата обратился житель улицы Выговского.

Когда на место прибыли копы, злоумышленники уже скрылись с деньгами. Точная сумма украденного неизвестна.

Как заявили в полиции сегодня утром, правонарушители взорвали банкомат "Привата" с помощью газовоздушной смеси. Их было трое.

- В результате взрыва повреждены внутренняя и внешняя отделки фасада здания, в котором находился банкомат. Сумма ущерба устанавливается, - заявили в полиции столицы. - Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по части второй статьи 194 УК Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и части пятой статьи 185 - "Кража".

Если преступников найдут и их вину удастся доказать в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, такие преступления копы обычно не раскрывают.