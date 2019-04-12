В Киеве мусора избили вызвавшего их мужчину на глазах у жены и ребенка (ВИДЕО)

Патрульные избили мужчину, который обратился к ним за помощью

Один из жителей жилого комплекса "Патриотика" на Осокорках стал жертвой произвола сотрудников патрульной полиции, которых он же и вызвал после стрельбы неадекватных людей в сторону ни в чем не виновного человека.

Инцидент случился еще 7 апреля, когда мужчина гуглял со своей женой и маленьким ребенком возле озера Небреж.

Он стал свидетелем того, как толпа неадекватных местных жителей избивает водителя квадроцикла якобы за то, что он "чуть не задавил детей".

На самом же деле, владелец квадрика просто проехал рядом с гуляющей детворой, даже и близко их не зацепив. Тем не менее, трое громил накинулись на него с кулаками, а один и вовсе достал пистолет и начал стрелять.

Очевидец произошедшего подошел к агрессорам и начал снимать их на видео, а затем вызвал копов и пошел в сторону жилмассива.

Дальнейшие события похожи на сюжет фильма о полицейском произволе. Патрульные приехали, но даже не стали добираться до места ЧП, а просто прицепились к вызвашему их свидетелю преступления.

Под предлогом проверки копы начали применять к мужчине силу и даже брызнули газом в его сторону, попав при этом на грудного ребенка и женщину.

Затем к мусорам прибыло подкрепление. Причем подмога сразу зарядила сопротивляющемуся коленом в живот.

А поскольку вокруг места избиения уже собралось немалое количество зевак, аваковские каратели перестали действовать силой и начали требовать показать содержимое рюкзака.

Ничего запрещенного не нашли, но и отпускать пострадавшего не стали, мол, внутренние и боковые карманы рюкзака нужно проверить только в отделении полиции.

В итоге молодого человека силой упаковали в наручники и выпотрошили содержимое рюкзака без протокола осмотра и соблюдения прочих процедур, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Пострадавшего спасли медики "скорой", которые приехали и увезли его в больницу. Тем не менее, молодому человеку "шьют" сразу две статьи УК Украины - "Хулиганство" и "Злостное неповиновение работникам правоохранительных органов".

Видео с пояснением о случившемся и записями с GoPro водителя квадроцикла и сделанные с телефонов свидетелей происшествия выложил сам пострадавший.