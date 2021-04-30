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В Ізраїлі на релігійному святі у тісняві загинули десятки людей

10:30
Страшна трагедія в Ізраїлі - фото 1
Страшна трагедія в Ізраїлі / Ройтерз

В Ізраїлі при обваленні трибуни на релігійному святі загинули щонайменше 44 людини, сотні отримали поранення. На горі Мерон на честь єврейського свята Лаг ба-Омер проводився наймасштабніший з часів початку пандемії захід.

Люди зібрались в ніч на 30 квітня на честь релігійного свята Лаг ба-Омер на півночі Ізраїлю біля могили Раббі Шимона Бару Іохая на горі Мерон.

Організатори свята зібрали понад 100 тис. учасників й не передбачили наслідки.

Внаслідок тисняви, яка сталася , згідно з останніми даними загинули 44 людини, більше 150 поранених, багато з них (не менше 18) перебувають в критичному стані.

Причина обвалення конструкції наразі невідома.

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Израиль жертвы Новини Мир
УНІАН
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