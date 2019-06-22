В Ивано-Франковской области молния мгновенно убила трех человек

Молния забрал три жизни

Страшные новости пришли из села Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Там молния убила трех мужчин.

Трагедия произошла в пятницу вечером, сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Молния ударила в автобусную остановку, где в это время укрылись от дождя пятеро людей - три мужчины и две женщины.

Мужчины (1954, 1963 и 1985 годов рождения) погибли на месте. Несчастные жертвы стихии приехали в гости к родственникам из соседней Львовской области.

Женщины тоже пострадали, однако им повезло, что они находились чуть в сторонке. По словам одной из пострадавших, от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда она пришла в себя и поднялась - увидела три трупа.

Место происшествия / Нацполиция

В пресс-релизе сообщается, что автобусная остановка, куда ударила молния, состоит из металлических конструкций, что и стало причиной гибели трех людей, однако на фото с места происшествия, которое приобщено к сообщению Нацполиции, четко видно, что строение - каменное, однако лишенное молниезащиты - так называемых громоотводов, также оно, похоже, не заземлено.

Виноват ли кто-то в смерти трех человек или это просто несчастный случай - установит следствие.