В Італії через наклеп Росії затримали українського режисера

Євгена Лавренчука затримали в Італії

В Італії на запит Російської Федерації затримали українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Наразі українські дипломати надають допомогу арештованому українському громадянину Євгену Лавренчуку.

"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації", - заявив речник.

За його словами, суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

Водночас, за сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката.

"Зараз консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів", - додав речник.

Крім того, 31 грудня Лавренчука відвідав консул.Як зазначив Ніколенко, умови тримання під вартою Лавренчука прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

Консули підтримують зв‘язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі.

Згідно з інформацією у створеній у Facebook групі Free Eugene Lavrenchuk, Лавренчук з 17 грудня утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

"За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв "порушення". Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ", - йдеться у повідомленні на сторінці групи.