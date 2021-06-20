В Ірані на виборах президента переміг мракобіс
На виборах президента Ірану перемогу здобув голова Верховного суду країни Ібрагім Раїсі. Це ультраконсерватор, який перебуває під санкціями США та може бути причетний до злочинів проти людяності.
Самі вибори проходили з порушеннями й Раїсі переміг фактично на безальтернативній основі.
Раїсі підтримали як мінімум 17,8 з 28,6 мільйона чоловік, які взяли участь у виборах.
Усі конкуренти вже визнали свою поразку ще до остаточного оголошення голосів.
Раїсі з 2019 року обіймає посаду голови Верховного суду Ірану, до цього він був генеральним прокурором. Він брав участь в попередніх президентських виборах і зайняв на них друге місце, поступившись Хасану Рухані.
Раїсі - представник консерваторів, що підтримують жорстку лінію у відносинах із Заходом. Його обрання може ускладнити відновлення ядерної угоди з США.
Міжнародні правозахисні організації звинувачують Раїсі в злочинах проти людяності за його роль в масових стратах противників іранського режиму в 1988 році. Тоді були страчені кілька тисяч чоловік; Раїсі був одним з чотирьох членів комітету, який керував винесенням вироків.
Раїсі з 2019 року перебуває під американськими санкціями.