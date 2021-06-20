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В Ірані на виборах президента переміг мракобіс

09:44
Ібрагім Раїсі - фото 1
Ібрагім Раїсі / АР

На виборах президента Ірану перемогу здобув голова Верховного суду країни Ібрагім Раїсі. Це ультраконсерватор, який перебуває під санкціями США та може бути причетний до злочинів проти людяності.

Самі вибори проходили з порушеннями й Раїсі переміг фактично на безальтернативній основі.

Раїсі підтримали як мінімум 17,8 з 28,6 мільйона чоловік, які взяли участь у виборах.

Усі конкуренти вже визнали свою поразку ще до остаточного оголошення голосів.

Раїсі з 2019 року обіймає посаду голови Верховного суду Ірану, до цього він був генеральним прокурором. Він брав участь в попередніх президентських виборах і зайняв на них друге місце, поступившись Хасану Рухані.

Раїсі - представник консерваторів, що підтримують жорстку лінію у відносинах із Заходом. Його обрання може ускладнити відновлення ядерної угоди з США.

Міжнародні правозахисні організації звинувачують Раїсі в злочинах проти людяності за його роль в масових стратах противників іранського режиму в 1988 році. Тоді були страчені кілька тисяч чоловік; Раїсі був одним з чотирьох членів комітету, який керував винесенням вироків.

Раїсі з 2019 року перебуває під американськими санкціями.

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Иран Санкции Новини Мир Ібрагім Раїсі
Мєдуза
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