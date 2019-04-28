В Индонезии зафиксирован геноцид сотрудников избирательных комиссий

19:21 28 апреля,

Названа самая опасная в мире професси прямо сейчас

Странные новости приходят из далекой Индонезии. Скажем откровенно, если бы не заслуживающий доверия источник информации, подумали бы, что это фейк. Сейчас в Индонезии проходят выборы и на это время самой опасной профессией в мире стала работа на избирательных участках.

Как сообщает Deutsche Welle, за время выборов и последующего подсчета голосов в Индонезии умерли 272 сотрудника избирательных комиссий, а около 1 900 людей находятся в больницах.

Всему виной жуткое переутомление и изнеможение. Сотрудникам избиркомов необходимо в кратчайшие сроки подсчитать 150 000 000 голосов - это 80% из 193 млн населения Индонезии. Все эти люди одновременно избирали и президента, и парламент страны (двухпалатный).

Все это нагромаждение превратило работу по подсчету голосов в адскую.

Выборы состоялись 17 апреля 2019 и уже вошли в историю как самые сложные выборы в мире. Ожидается, что результаты выборов должны быть официально оглашены 22 мая, но уже известно, что на них победил действующий президент Джоко Видодо.

Совершенно дикое число жертв там где их не должно быть в принципе, вызвало справедливый гнев общественности. Центральная избирательная комиссия страны попала под жесткую критику из-за гибели сотрудников, в министерстве финансов пытаются как-то сгладить ситуацию и обещают выплатить компенсацию семьям погибших.

После этого всего как-то начинаешь по-другому относиться к представителям украинской ЦИК, которые не спешат с подведеним итогов выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля. Зато все живы и здоровы.