Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В Индонезии зафиксирован геноцид сотрудников избирательных комиссий

28 апреля, 19:21
Названа самая опасная в мире професси прямо сейчас - фото 1
Названа самая опасная в мире професси прямо сейчас

Странные новости приходят из далекой Индонезии. Скажем откровенно, если бы не заслуживающий доверия источник информации, подумали бы, что это фейк. Сейчас в Индонезии проходят выборы и на это время самой опасной профессией в мире стала работа на избирательных участках.

Как сообщает Deutsche Welle, за время выборов и последующего подсчета голосов в Индонезии умерли 272 сотрудника избирательных комиссий, а около 1 900 людей находятся в больницах.

Всему виной жуткое переутомление и изнеможение. Сотрудникам избиркомов необходимо в кратчайшие сроки подсчитать 150 000 000 голосов - это 80% из 193 млн населения Индонезии. Все эти люди одновременно избирали и президента, и парламент страны (двухпалатный).

Все это нагромаждение превратило работу по подсчету голосов в адскую.

Выборы состоялись 17 апреля 2019 и уже вошли в историю как самые сложные выборы в мире. Ожидается, что результаты выборов должны быть официально оглашены 22 мая, но уже известно, что на них победил действующий президент Джоко Видодо.

Совершенно дикое число жертв там где их не должно быть в принципе, вызвало справедливый гнев общественности. Центральная избирательная комиссия страны попала под жесткую критику из-за гибели сотрудников, в министерстве финансов пытаются как-то сгладить ситуацию и обещают выплатить компенсацию семьям погибших.

После этого всего как-то начинаешь по-другому относиться к представителям украинской ЦИК, которые не спешат с подведеним итогов выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля. Зато все живы и здоровы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Индонезия выборы Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...