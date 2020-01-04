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В Харькове решили судьбу имущества Курченко. Что изменится?

22:07
В Харькове решили судьбу имущества Курченко - фото 1
В Харькове решили судьбу имущества Курченко

Помещение ОСК "Металлист" и тренировочная база в с. Высокий, ранее принадлежавшие бизнесмену Сергею Курченко, были окончательно переданы в собственность государства.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Харьковскую ОГА.

"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (адрес стадиона, - прим. ред.) на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - рассказали в ОГА.

В Харькове решили судьбу имущества Курченко. Что изменится? - фото 193838

Для справки

Сергей Курченко – украинский бизнесмен, т.н. "кошелек Януковича". В 2012 г. приобрел у Александра Ярославского ОСК "Металлист". После 2014 г. против бизнеса Курченко был открыт целый ряд уголовных дел. В результате действий правоохранителей, в 2017 г. Печерский райсуд Киева арестовал имущество "Украинского медиахолдинга", а в 2018 г. сотрудники ГПУ добились принятия решения служителями Фемиды о применении спецконфискации по отношению к ООО "Лагуна-Рени".

Напомним, Курченко получил от России монополию на вывоз угля из "ДНР" и "ЛНР".

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Сергей Курченко Харьков Новости Украина
Украинформ
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