В ДТП под Москвой погибли военные из ВЧ, которая в 2014-м перебрасывала "Бук" в Украину

В ДТП погибли военные из части, причастной к государственному терроризму / Mash

В понедельник, 11 января, в Подмосковье произошло ДТП из разряда "случайности - не случайны". В нем погибли российские военные из части, которая в 2014-м перебросила "Бук" на Донбасс.

В колонну с российскими военными врезался многотонный самосвал, за рулем которого был 26-летний водитель. В колонне "пазиков" были солдаты-срочники. В результате ДТП как минимум 4 человека погибли, несколько находятся в очень тяжелом состоянии. Всего пострадавших около 40.

Журналистам InformNapalm удалось выяснить, что переброску российских "Буков" на Донбасс осуществляло автомобильное подразделение 147-й АБМО Генштаба ВС России за номером 83466, место дислокации - Москва.

Таким образом, в ДТП погибли российские военные, которые имеют прямое отношение к части 83466, ответственной за перевозку оружия и ЗРК "Бук" на Донбасс, из которого впоследствии был сбит малайзийский Boeing-777.

СМИ удалось получить доступ к публикациям российских военных в социальных сетях. Благодаря таким публикациям в ходе OSINT-разведки были обнаружены доказательства передвижения колонны российской техники и, в частности, переброски российских ЗРК "Бук".