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В Дрездене объявили чрезвычайную нацистскую ситуацию из-за русских

Вчера, 19:40
В Дрездене активизировались поддерживаемые РФ нацисты - фото 1
В Дрездене активизировались поддерживаемые РФ нацисты

Кремль продолжает все активнее раскачивать ситуацию в странах-членах Евросоюза путем финансирования правых организаций и партий. Из-за подобных диверсионных действий во вторник, 5 ноября, в Дрездене объявили "чрезвычайную нацистскую ситуацию".

Сегодня местные власти Дрездена приняли резолюцию, которая признает ситуацию с активностью не выдуманных российской пропагандой фашиствующих молодчиков.

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Как утверждают советники города, здесь обосновалась поддерживаемая Путиным организация "Пегида", представители которой являются антиисламистами.

- Nazinotstand - аналог чрезвычайной климатической ситуации. Принятие этого термина означает, что у нас есть серьезная проблема. Существует открытая угроза демократическому обществу, - отметил местный политик Макс Ашенбах.

В принятой депутатами резолюции сказано, что крайне правые экстремистские дейяния в Дрездене происходят все чаще, из-за чего местные власти призывают горожан бороться с ультраправыми, защищать жертв насилия и противостоять ущемлению меньшинств.

Примечательно, что именно в Саксонии, столицей которой является Дрезден, и базировались крайне правые Национально-демократическая партия Германии, а также "Альтернатива для Германии", которая прошла в парламент. Все они также финансируются российским правительством.

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