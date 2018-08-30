Иосиф Кобзон Олег Сенцов война на Донбассе

В "ДНР" решили погудеть в память об убитых русскими украинских детей

21:00, Сегодня
В "ДНР" опять промывают пропагандой мозги детям - фото 1
В "ДНР" опять промывают пропагандой мозги детям

Российские террористы разослали темники по проведению пропагандистской акции ко Дню знаний. В рамках пятиминутки ненависти учителя школ должны обеспечить выход детей на улицы, а также промыть им мозги рассказами о "преступлениях хунты".

В четверг, 30 августа, в так называемом "министерстве образования" недореспублики издали указ о проведении акции "Они не услышат школьный звонок".

Школьное перемирие: на Донбассе стреляют строчат пулеметы и лупят из гранатометов

"Документ" о необходимости позвонить в звонок "в память погибших детей от рук карателей" отправили сегодня по почте в каждое учебное заведение на временно оккупированной территории.

"Реализация проекта будет осуществляться с помощью одновременного включения гудков по всем заводам, телеканалам и радио "Донецкой народной республики", звуковых сигналов общественного транспорта", а также сирен 31 августа в 14:00", - сказано в темнике.

Цинизм подобной акции просто зашкаливает, ведь удары по детским площадкам, школам и жилым кварталам Донецка, а также других прифронтовых городов наносили российские артиллеристы, наемники Путина и местные алкаши-коллаборанты.

В 'ДНР' решили погудеть в память об убитых русскими украинских детей - фото 144371
К слову, акция с одновременным запуском гудков на заводах и бибиканьем машин не является новинкой для Донбасса. В 2014-м году олигарх Ринат Ахметов распорядился каждый день в 12:00 включать звуковые сигналы в качестве демонстрации поддержки целостности Украины. На этом вклад бизнесмена в противодействие войне закончился.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР война на Донбассе 1 сентября оккупанты Россия дети убийство Новости
Без Табу
Другое на тему
ВМС Украины решили ответить России в Азовском море - фото 1
ВМС Украины увеличат присутствие в Азовском море (ВИДЕО)
21:20, Сегодня
Пост зіц-голови сдав - фото 1
Прямий ефір для адвоката диявола: Навіщо Андрію Портнову канал NewsOne
18:35, Сегодня
Запрещенные российские мины - фото 1
Россия поставляет на Донбасс запрещенные Оттавской конвенцией мины
18:20, Сегодня
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пост зіц-голови сдав - фото 1
Прямий ефір для адвоката диявола: Навіщо Андрію Портнову канал NewsOne
18:35, Сегодня
Умер Кобзон - гражданин "ДНР" и фанатик "русского мира" - фото 1
Советский певец и фанатик «русского мира»: Биография Иосифа Кобзона
14:35, Сегодня
Армянск - зона экологического бедствия - фото 1
От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму
11:55, Сегодня