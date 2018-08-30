В "ДНР" решили погудеть в память об убитых русскими украинских детей

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В "ДНР" опять промывают пропагандой мозги детям

Российские террористы разослали темники по проведению пропагандистской акции ко Дню знаний. В рамках пятиминутки ненависти учителя школ должны обеспечить выход детей на улицы, а также промыть им мозги рассказами о "преступлениях хунты".

В четверг, 30 августа, в так называемом "министерстве образования" недореспублики издали указ о проведении акции "Они не услышат школьный звонок".

"Документ" о необходимости позвонить в звонок "в память погибших детей от рук карателей" отправили сегодня по почте в каждое учебное заведение на временно оккупированной территории.

"Реализация проекта будет осуществляться с помощью одновременного включения гудков по всем заводам, телеканалам и радио "Донецкой народной республики", звуковых сигналов общественного транспорта", а также сирен 31 августа в 14:00", - сказано в темнике.

Цинизм подобной акции просто зашкаливает, ведь удары по детским площадкам, школам и жилым кварталам Донецка, а также других прифронтовых городов наносили российские артиллеристы, наемники Путина и местные алкаши-коллаборанты.

К слову, акция с одновременным запуском гудков на заводах и бибиканьем машин не является новинкой для Донбасса. В 2014-м году олигарх Ринат Ахметов распорядился каждый день в 12:00 включать звуковые сигналы в качестве демонстрации поддержки целостности Украины. На этом вклад бизнесмена в противодействие войне закончился.