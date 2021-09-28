УЄФА відмовився від претензій до клубів Суперліги

"Реал" відстояв свої права / RealMadrid

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо найкращых клубів Європи - "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.

УЄФА закрив дисциплінарне провадження стосовно трьох клубів-засновників європейської Суперліги: іспанських "Реалу" і "Барселони", а також італійського "Ювентуса". Про це в організації повідомили пізно ввечері в понеділок, 27 вересня.

Раніше суддя комерційного суду Мадрида Мануель Руїс де Лара поставив перед керівництвом УЄФА ультиматум: організація повинна відмовитися від погроз санкціями на адресу клубів-засновників Суперліги. В іншому випадку суд передасть справу про невиконання судового рішення в прокуратуру.

Дії УЄФА не відповідають закону і ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції, тому в УЄФА не було іншого виходу.

Незважаючи на відмову від продовження судового розгляду, в УЄФА продовжують дотримуватися чіткої позиції проти заснування Суперліги і залишають за собою право вжити подальші юридичні кроки. Ця заява дозволила чиновникам зберегти обличчя, але всі все розуміють. Суд довів, що диктат УЄФА - незаконний.

Нагажаємо, у квітні 2021 року 12 топовихєвропейських футбольних клубів з Іспанії, Італії і Англії оголосили про створення Суперліги, створивши таким чином прямого конкурента для Ліги чемпіонів УЄФА.

Очільник УЄФА Александер Чеферін пригрозив клубам-засновникам Суперліги жорсткими санкціями, заявивши, що гравці цих клубів не зможуть виступати в складі збірних своїх країн. Шалений тиск на англійські клуби вчинив уряд Великої Британії. У результаті більшість клубів відмовилися від вступу до Суперліги, однак цього все ще прагнуть "Реал", "Барселона" і "Ювентус". Боси команд вважають, що УЄФА діє непрозоро й неефективно - тобто фактично паразитує на клубному футболі.