Установка ГБО на машину: преимущества оборудования

Сегодня существует несколько традиционных видов топлива для автомобилей - это бензин, дизель и газ.

Последний вариант многие автолюбители справедливо считают самым выгодным. Почему?

Преимущества установки ГБО на машину

Первое и самое главное - это существенная финансовая экономия. Стоит использовать калькулятор газа, чтобы понять, что стоимость переоборудования автомобиля с традиционного топлива на газовое окупится очень быстро. Действительно, Эксплуатация автомобиля с ГБО экономически более выгодна, чем на бензине. Не говоря уже о большем запасе хода у битопливной системы и ее экологической чистоте. Пропан-бутановая смесь на заправках в среднем в два раза дешевле бензина, а главная статья расходов при переходе на газовое топливо – это покупка комплекта ГБО и его установка. Стоимость оборудования зависит от типа двигателя, количества цилиндров, производителя.

При этом перевод автомобиля на газ остается выгодным даже при малых пробегах. С учетом всех затрат на установку и обслуживание окупаемость наступает за 12000-12500 км. А для многих это около полугода.

Что еще заставляет владельцев машин переходить на газ? Есть несколько причин:

Автолюбители отмечают плавность работы ДВС, поскольку автомобили, оснащенные современными поколениями ГБО, работают заметно стабильней, тише, без вибраций. Дело в том, что чем выше октановое число, тем лучше для мотора, а газ, как известно, соответствует 110 октановому числу.

В разы снижаются вредные выбросы, поскольку в пропане и бутане, в отличие от того же бензина, нет ни свинца, ни серы. Экологичность газа высоко ценится не только в Европе, но и в Украине, где многие водители выбирают его именно по этому признаку, а не только из-за экономии.

Какие мифы стоит развенчать: факты о ГБО

Многие считают, что при его установке двигатель теряет мощность. И он теряет., но очень незначительно. Тот, кто не рвет со светофора, кто не пытается возглавить гонку, этого даже не заметит. А миф о существенной потере мощности - просто пережиток прошлого, когда газ ставили в гаражах и подвалах.

О том, что газ плохо влияет на клапана пишут все противники ГБО, а между тем в подавляющем большинстве случаев с двигателями, которые вышли из строя по "вине" газа виноваты владельцы автомобилей, которые ставят оборудование в непроверенных мастерских, да и на нем самом тоже экономят.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что газовое оборудование - это прекрасное и максимально выгодное решение. Оно позволяет:

существенно сэкономить финансы, причем в краткосрочной перспективе;

снизить количество вредных выбросов в атмосферу;

повысить плавность работы двигателя.

Конечно, если машина не была укомплектована газовым оборудованием "с завода", это несколько сокращает объем ее багажника и потребует периодической проверки, но отзывы тех, кто его уже установил, говорят о том, что это весьма незначительные моменты по сравнению с тем комфортом, который они получают в результате установки.