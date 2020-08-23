Услуги Imperial & Legal в случае отказа в визе в Великобританию

Отказ в визе в Великобританию — это всегда неприятно. Обычно данная сложность связана с неточностями в заполнении анкетных данных или нарушениями миграционно-правовых норм страны.

Но это не означает, что въезд в Великобританию остается для гражданина закрытым. Всегда есть возможность пересмотра того решения, что было вынесено консульством.

Что можно предпринять

Исправить ситуацию помогут специалисты компании Imperial & Legal, подробную информацию о которой можно узнать по адресу https://imperiallegal.com/ru/uk-visa-refusals-appeals/. Дальнейшая стратегия действий определяется в зависимости от решения, которое было вынесено департаментом Home Office. Консультанты Imperial & Legal помогут правильно оценить ситуацию, дадут полезные рекомендации относительно необходимых действий, определят потенциальные варианты решения проблемы.

В случае отказа есть три основных пути. Это:

Подача апелляционной заявки.

Пересмотр вынесенного решения.

Оформление нового заявления.

Важно не выбрасывать конверт с оповещением об отказе. В первую очередь в письме указываются причины, послужившие основанием для такого решения. Также в сообщении указывается его дата. От нее начинается отсчет периода, в течение которого можно предпринять действия по исправлению ситуации. Начиная с этой даты и в течение 14 дней у гражданина есть возможность подать на апелляцию.

Если гражданин подает заявление, базирующееся на законодательстве о гуманитарной защите либо правах человека, он имеет право оспорить решение в Трибунале первого уровня. То же касается и случая, когда заявка подается в качестве гражданина европейской экономической зоны (EEA) или же родственника гражданина данного пространства.

Содействие в апелляции

Компания Imperial & Legal предлагает следующий спектр услуг:

Полный анализ дела, включая сообщение с отказом.

Сопровождение дела гражданина вплоть до получения визы.

Составление апелляционного письма, осуществление процесса подачи апелляции.

Запрос на возможность предоставить гражданину дополнительное время.

Консультирование относительно необходимой документации. Проверка укомплектованности документов.

Представление интересов гражданина непосредственно в Палате по эмиграционным вопросам.

Получить полную информацию можно, проконсультировавшись в Imperial & Legal. Каждый случай уникален. Поэтому сотрудники компании Imperial & Legal предоставляют конкретные рекомендации непосредственно при обращении