Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Борис Патон Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Услуги Imperial & Legal в случае отказа в визе в Великобританию

11:00
Услуги Imperial & Legal в случае отказа в визе в Великобританию - фото 1

Отказ в визе в Великобританию — это всегда неприятно. Обычно данная сложность связана с неточностями в заполнении анкетных данных или нарушениями миграционно-правовых норм страны.

Но это не означает, что въезд в Великобританию остается для гражданина закрытым. Всегда есть возможность пересмотра того решения, что было вынесено консульством.

Что можно предпринять

Услуги Imperial & Legal в случае отказа в визе в Великобританию - фото 204355

Исправить ситуацию помогут специалисты компании Imperial & Legal, подробную информацию о которой можно узнать по адресу https://imperiallegal.com/ru/uk-visa-refusals-appeals/. Дальнейшая стратегия действий определяется в зависимости от решения, которое было вынесено департаментом Home Office. Консультанты Imperial & Legal помогут правильно оценить ситуацию, дадут полезные рекомендации относительно необходимых действий, определят потенциальные варианты решения проблемы.

В случае отказа есть три основных пути. Это:

  • Подача апелляционной заявки.
  • Пересмотр вынесенного решения.
  • Оформление нового заявления.

Важно не выбрасывать конверт с оповещением об отказе. В первую очередь в письме указываются причины, послужившие основанием для такого решения. Также в сообщении указывается его дата. От нее начинается отсчет периода, в течение которого можно предпринять действия по исправлению ситуации. Начиная с этой даты и в течение 14 дней у гражданина есть возможность подать на апелляцию.

Если гражданин подает заявление, базирующееся на законодательстве о гуманитарной защите либо правах человека, он имеет право оспорить решение в Трибунале первого уровня. То же касается и случая, когда заявка подается в качестве гражданина европейской экономической зоны (EEA) или же родственника гражданина данного пространства.

Содействие в апелляции

Компания Imperial & Legal предлагает следующий спектр услуг:

  • Полный анализ дела, включая сообщение с отказом.
  • Сопровождение дела гражданина вплоть до получения визы.
  • Составление апелляционного письма, осуществление процесса подачи апелляции.
  • Запрос на возможность предоставить гражданину дополнительное время.
  • Консультирование относительно необходимой документации. Проверка укомплектованности документов.
  • Представление интересов гражданина непосредственно в Палате по эмиграционным вопросам.

Получить полную информацию можно, проконсультировавшись в Imperial & Legal. Каждый случай уникален. Поэтому сотрудники компании Imperial & Legal предоставляют конкретные рекомендации непосредственно при обращении

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
визовый режим виза Великобритания Новости
Без Табу
Другое на тему
В Раде будут рассматривать предательские просьбы Кравчука - фото 1
В Раде заявили о получении письма Кравчука с просьбой выполнить условия России
14:00
Юлия Тимошенко заболела коронавирусом - фото 1
Тимошенко заразилась коронавирусом
13:00
Лаборанты ушли отдыхать, а коронавирус - нет - фото 1
Лаборанты отдыхают: в Украине 1987 новых зараженных COVID-19
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30