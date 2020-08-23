Услуги Imperial & Legal в случае отказа в визе в Великобританию
Отказ в визе в Великобританию — это всегда неприятно. Обычно данная сложность связана с неточностями в заполнении анкетных данных или нарушениями миграционно-правовых норм страны.
Но это не означает, что въезд в Великобританию остается для гражданина закрытым. Всегда есть возможность пересмотра того решения, что было вынесено консульством.
Что можно предпринять
Исправить ситуацию помогут специалисты компании Imperial & Legal, подробную информацию о которой можно узнать по адресу https://imperiallegal.com/ru/uk-visa-refusals-appeals/. Дальнейшая стратегия действий определяется в зависимости от решения, которое было вынесено департаментом Home Office. Консультанты Imperial & Legal помогут правильно оценить ситуацию, дадут полезные рекомендации относительно необходимых действий, определят потенциальные варианты решения проблемы.
В случае отказа есть три основных пути. Это:
- Подача апелляционной заявки.
- Пересмотр вынесенного решения.
- Оформление нового заявления.
Важно не выбрасывать конверт с оповещением об отказе. В первую очередь в письме указываются причины, послужившие основанием для такого решения. Также в сообщении указывается его дата. От нее начинается отсчет периода, в течение которого можно предпринять действия по исправлению ситуации. Начиная с этой даты и в течение 14 дней у гражданина есть возможность подать на апелляцию.
Если гражданин подает заявление, базирующееся на законодательстве о гуманитарной защите либо правах человека, он имеет право оспорить решение в Трибунале первого уровня. То же касается и случая, когда заявка подается в качестве гражданина европейской экономической зоны (EEA) или же родственника гражданина данного пространства.
Содействие в апелляции
Компания Imperial & Legal предлагает следующий спектр услуг:
- Полный анализ дела, включая сообщение с отказом.
- Сопровождение дела гражданина вплоть до получения визы.
- Составление апелляционного письма, осуществление процесса подачи апелляции.
- Запрос на возможность предоставить гражданину дополнительное время.
- Консультирование относительно необходимой документации. Проверка укомплектованности документов.
- Представление интересов гражданина непосредственно в Палате по эмиграционным вопросам.
Получить полную информацию можно, проконсультировавшись в Imperial & Legal. Каждый случай уникален. Поэтому сотрудники компании Imperial & Legal предоставляют конкретные рекомендации непосредственно при обращении