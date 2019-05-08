Усик получил травму. Бой 25 мая отменяется

13:30 08 мая,

Усик получил травму.

Украинский боксер Александр Усик получил травму в процессе подготовки к бою с Карлосом Такамой.

Об этом в Instagram сообщает промоутер спортсмена Александр Красюк.

"К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления!!! Новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем!"

Напомним, экс-абсолютный чемпион тяжелого веса украинец Александр Усик хотел сразиться с польским супертяжеловесом Артуром Шпилькой.

Об этом рассказал польский промоутер Анджей Василевски в интервью RingPolska.

"Запрос я незамедлительно отклонил. Все просто: Артур только недавно приступил к тренировкам с новым наставником Романом Анучиным. Я спросил напрямую тренера, сколько времени ему понадобится, чтобы притереться и вывести бойца на пик формы. Он ответил, что они хотят драться в июне. И я придерживаюсь их пожеланий", - рассказал Василевски.