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Усик получил травму. Бой 25 мая отменяется

08 мая, 13:30
Усик получил травму. - фото 1
Усик получил травму.

Украинский боксер Александр Усик получил травму в процессе подготовки к бою с Карлосом Такамой.

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Об этом в Instagram сообщает промоутер спортсмена Александр Красюк.

"К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления!!! Новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем!"

Усик получил травму. Бой 25 мая отменяется - фото 180691

Напомним, экс-абсолютный чемпион тяжелого веса украинец Александр Усик хотел сразиться с польским супертяжеловесом Артуром Шпилькой.

Об этом рассказал польский промоутер Анджей Василевски в интервью RingPolska.

"Запрос я незамедлительно отклонил. Все просто: Артур только недавно приступил к тренировкам с новым наставником Романом Анучиным. Я спросил напрямую тренера, сколько времени ему понадобится, чтобы притереться и вывести бойца на пик формы. Он ответил, что они хотят драться в июне. И я придерживаюсь их пожеланий", - рассказал Василевски.

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