Усі регіони України відповідають «зеленій» карантинній зоні

Перемога? / МОЗ

Станом на 9 червня усі регіони України (крім окупованих територій) відповідають критеріям «зеленої» зони епіднебезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

«Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення», – зазначається на сайті МОЗу.

Минулої доби в Україні виявили 1385 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 756 осіб, одужали – 6 962. Померли 77 пацієнтів. Найбільше нових випадків підтвердили у Києві.

При цьому темпи вакцинації населення попри обіцянки нового міністра охорони здоров'я Ляшка залишаються низькими.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 410 пацієнтів.