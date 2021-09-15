Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік

Битва за бюджет триває / Пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 15 вересня.

«Ключові пріоритети незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки», - зазначив Шмигаль під час засідання уряду.

На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року. Зокрема, на медгарантії хочуть виділити 157,5 млрд грн., а на високоспеціалізовану допомогу і закупівлю ліків - 19,1 млрд грн.

Згідно з проєктом держбюджету, наступного року зарплата лікарів має зрости в 1,6 раза. Зокрема, передбачена середня зарплата лікарів в розмірі 22,5 тис. грн, а мінімалка - 20 тис. грн. Середня зарплата середнього медперсоналу закладена в розмірі 14,5 тис. грн, мінімалка - 13,5 тис. грн.

На сектор безпеки та оборони у бюджеті на наступний рік передбачено 5,95% ВВП.

Планується на 7,7 млрд грн збільшити забезпечення військових, а також виділити кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Ще 5,5 млрд грн хочуть виділити на забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Бюджет Пенсійного фонду у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачений у сумі 531 млрд грн, що на 31 млрд більше поточного року. Зокрема, на перерахунок пенсій чорнобильцям виділено 2,5 млрд грн. Також для пенсіонерів, старших 75 років, заплановані додаткові щомісячні доплати в сумі до 300 грн.

На освіту планується виділити 190 млрд грн. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. Тому планується підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ. На 30% планується збільшити видатків на інклюзивну освіту.