Урбан-парк на ВДНГ: які локації доступні для відвідування

Урбан-парк на ВДНГ запрошує всіх охочих

У Києві розпочав роботу найбільший урбан-парк України. Локація — перша частина наймасштабнішого і найсучаснішого спортивного кластера на території Національного комплексу «Експоцентр України».

Що саме уже доступно на території парку:

Бетонний скейт-парк площею 3000 м²

Призначений для екстремальних вуличних культур: скейтбордингу, трюкового самоката, BMX, роллерблейдінга. При створенні скейт-парку використовувалися монолітні бетонні фігури різної складності та конфігурацій. Локація відмінно підходить як для професіоналів, так і для тих, хто тільки-но мріє освоїти скейт, самокат або BMX-велосипед, а також для тренувань, проведення професійних чемпіонатів і джемів екстремальних вуличних культур.

Стритфутбольний спот

Локація містить чотири корти 3х3 і чотири панна-корти (гра 1х1). Вони виготовлені з заліза та мають професійне гумове покриття і трибуни. Місце призначене для тренувань з вуличного футболу: 3х3, панни, фристайлу. Тут планують проводити чемпіонати, а вже у 2022 році, в рамках першої Євроліги, провести Лігу вуличного футболу України.

Стритбольний спот

Локація складається з двох кортів 3х3 і корту 5х5. Усі корти мають професійне гумове покриття, доповнені стійками та трибунами. Тут планують проводити фанову стритбольну активність, тренування зі стритболу та баскетболу 3х3 і 5х5, а також Українську стритбольну лігу USL 3x3.

Стритденс & івент-спот площею 500 м²

Ще одна локація урбан-парку з професійним гумовим покриттям і трибунами. Ця частина парку призначена для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп денсом, денс-холом, хаусом, папінго, локінгом тощо. Тут будуть проводити тренування просто неба, танцювальні майстер-класи, джеми й батли вуличних культур.

Стритворкаут-спот

Локація складається з різних залізних снарядів для занять стритворкаутом. Має професійне гумове покриття і трибуни. Тут планують фанову стритворкаут-активність, тренування, майстер-класи, а також всеукраїнські джеми й батли зі стритворкауту.

Паркур-спот

Локація містить різні паркур-фігури з металевого каркаса і фанери, а також має трибуни. Тут будуть проходити вуличні тренування з паркуру, майстер-класи, зйомки паркур-контенту, а також проводиться всеукраїнські джеми та батли зі паркурворкауту.

Вхід до урбан-парку ВДНГ — вільний 24х7. І хоча урочисте відкриття довелося перенести через погодні умови, самі локації почали приймати гостей за розкладом, який анонсували раніше — з 26 серпня.

Розробкою концепції урбан-парку займались урбан-бюро Big City Lab, із залученням професіоналів вуличних культур: платформи Street Culture й архітектурних команд Mind Work Ramps, Urban Reform і Unique Build. При проєктуванні локацій враховувалися побажання професійних атлетів України і гостей ВДНГ, отримані в ході спеціального дослідження, а також побажання з соціальних мереж експоцентру. Проєкт реалізується в рамках програм Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» і «Здорова Україна».

Урбан-парк на ВДНГ найближчим часом планують розширити на ще кілька локацій. Деталі організатори обіцяють повідомити незабаром.