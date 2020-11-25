Умер Диего Марадона

Прощай, легенда

25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Армандо Марадона.

О смерти Диего Марадоны сообщает издание Clarin.

Недавно Марадона был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг. Бывший футболист перенес операцию по субдуральной гематоме. Однако 11 ноября его выписали.

После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Также сообщалось, что 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти его не удалось.

Марадона - уникальный футбольный талант, чемпион мира-1986, до появления Месси с Роналду - единственный соперник Пеле в борьбе за неофициальное звание лучшего футболиста в истории. Его имя стало нарицательным - в каждом дворе был свой "Марадона".

К сожалению, за пределами футбольного поля Марадона был далек от идеала, он был источником многочисленых скандалов, доужил с мафиози и коммунистами, много пил и нюхал кокаин.

Все это вместе подорвало здоровье легенды и стало причиной его безвременной кончины.