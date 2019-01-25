"Укрпочта" по заслугам унизила кандидата в президенты Украины

В "Укрпочте" не справляются с доставкой пенсий, но доставляют лулзы

Вечно пробивающая дно государственная корпорация "Укрпочта" периодически запускает неплохие пиар-акции в соцсетях. Разумеется, классный постик не спасет ситуацию и не выведет монополиста на уровень частных компаний, но доставить лулзы вполне может.

В пятницу, 25 января, вдохновившись подвигами горе-кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко, чиновники "Укрпочты" решили предложить свои услуги и грабителям шапок, и честным людям.

Директор по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти в "Укрпочте" Михаил Василенко на своей странице в Facebook запостил картинку, из которой следует, что государственная компания может предложить инновационную послугу, удовлетворяющую запросы любых шапкоголиков.

Таким образом, в "Укрпочте" весьма тонко обстебали и по заслугам унизили экс-министра, который похвастался тем, что натырил бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Впрочем, сам Шевченко, судя по всему, понять, что его обстебали, вряд ли сможет в виду отсутствия интеллекта.